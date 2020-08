Stiri pe aceeasi tema

- Un hunedorean a reușit sa cucereasca cel mai periculos masiv montan din lanțul munților Alpi. Este vorba de Radu Pavel din Brad, pasionat de munți și calatorii pe crestele montane. Bradeanul a urcat fara ghid, pe varful Matterhorn. Acesta este considerat a fi cel mai periculos masiv al Alpilor.…

- Jocurile de noroc dateaza, intr-o forma sau alta, de sute, daca nu de mii de ani, acest mod de petrecere a timpului liber adaptandu-se permanent la evoluția societații. Primele cazinouri (sau sali de jocuri de noroc) au aparut in Italia in secolul al 17-lea, cand Ridotto a fost inființat la Veneția…

- Romania nu a inregistrat prea multe cazuri de infecție cu noul coronavirus, comparativ cu alte tari. Cu toate acestea nu se situeaza in prima parte a topului celor mai sigure tari in pandemie, conform unui...

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Ambasada Republicii Moldova la Paris informeaza care sunt noile ale autoritaților franceze cu privire la accesul cetațenilor straini pe teritoriul Franței pana la sfarșitul starii de urgența sanitara, care expira in data de 10 iulie 2020. Potrivit comunicatului…

- Intr-o postare pe Facebook, liderul Pro Romania , Victor Ponta , susține ca din cauza Hotararii de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020 toate zborurile companiilor aeriene care opereaza in Romania au fost anulate pana pe 16 iunie, astfel incat romanii nu pot calatori decat cu mijloacele de transport auto…

- „Astazi Slovenia are cea mai buna situatie clinica din Europa, ceea ce ne permite sa punem capat starii epidemice” declarate pe 12 martie in tara, a afirmat joi premierul sloven Janez Jansa. Frontierele Sloveniei vor fi redeschise pentru toti cetatenii UE, in timp ce cetatenii altor state vor trebui…

- Cea mai mare economie din Europa a avut o scadere de 2,2% in primele trei luni din 2020, dupa ce magazinele și activitațile economice au fost inchise la mijlocul lunii martie ca masura pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Citește și: Germania se deschide fata de vecini. A anuntat…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 96 de cetațeni romani aflați in strainatate au decedat. Dintre aceștia 29 traiau in Italia, 19 in Franța, 30 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia și cate unul in Suedia, Elveția și SUA. De asemenea, dintre…