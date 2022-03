Stiri pe aceeasi tema

- Alpina este cea mai bine cunoscuta companie de tuning a lui BMW. Dupa 57 de ani de existența și de colaborare cu marca germana, firma independenta cu sediul la Buchloe in Germania a fost oficial preluata de catre constructorul bavarez. Deocamdata nu se știe exact ce rol va avea Alpina in viitorul apropiat,…

- Oficialii Stellantis au vorbit, in cadrul unui eveniment special, despre viitorul celui mai nou grup din industria auto. Pana in 2030, Stellantis va lansa nu mai puțin de 75 de modele electrice, iar dupa acest an, grupul iși propune sa comercializeze numai mașini cu zero emisii pe Batranul Continent.…

- Recent, au aparut speculații ca BMW ar putea readuce la viața Seria 6 in variantele de caroserie coupe și decapotabila. Noua mașina a bavarezilor ar putea fi lansata in 2026 cu scopul de a inlocui versiunile coupe și cabrio ale Seriei 4 și Seriei 8, urmand ca versiunile cu 4 uși, numite Gran Coupe sa…

- La cateva zile de cand intreaga familie BMW Seria 8 a primit un facelift, nemții de la Alpina publica primele imagini și informații despre versiunea actualizata a lui B6 Gran Coupe. La fel ca in cazul modelului standard, noutațile sunt mai degraba minore. In partea din fața avem o grila iluminata, iar…

- Putin spune ca un surplus de energie electrica și personal bine pregatit ofera Rusiei un „avantaj competitiv” in cripto mining. Președintele rus Vladmir Putin le-a oferit pasionaților de criptomonede o licarire de speranța pentru viitorul activelor digitale din țara, care au fost amenințate de un…

- Viitorul SUV Austral este pariul francezilor de la Renault pentru recucerirea segmentului C. In urma cu cateva zile, constructorul din Hexagon anunța ca Austral a intrat in ultimele faze de dezvoltare, fiind astfel cu un pas mai aproape de lansare. In perioada urmatoare, o flota de aproximativ 100 de…

- In luna mai a anului trecut, Mitsubishi a anunțat oficial renașterea diviziei Ralliart. De atunci, constructorul nipon de automobile a lansat diverse accesorii cu celebra emblema, dar acum urmeaza sa facem cunoștința cu un prototip care "reunește ingineria Mitsubishi Motors și pasiunea pentru maiestrie…

- Toyota și Lexus au semnat chiar ieri o premiera in industria auto: cele doua marci nipone au lansat nu mai puțin de 15 concepte electrice, care anunța modele viitoare. Printre ele s-a numarat și RZ, un SUV cu zero emisii pe care Lexus il va lansa anul viitor. Pana atunci, insa, constructorul nipon de…