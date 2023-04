ALPINA a lansat noile B5 şi B6 EDITION 50 Fotocredit: ALPINA Celebrul tuner german ALPINA sarbatoreste anul acesta 50 de ani de existenta, ocazie cu care a lansat doua editii speciale bazate pe modelele B5 Bi-Turbo si B6 Bi-Turbo, care se vor fabrica in doar 50 de exemplare fiecare. Modelele EDITION 50 sunt propulsate de un motor V8 revizuit, care ofera 600 de CP si 800 Nm cuplu maxim, ceea ce le face sa fie cele mai puternice masini dezvoltate vreodata de ALPINA. Motorul permite masinilor o acceleratie de la 0 la 100 de km/h in 4.2 secunde, in timp ce viteza maxima atinge valoarea de 328 de km/h. Aerodinamica,… Citeste articolul mai departe pe auto-testdrive.ro…

Sursa articol: auto-testdrive.ro

