Stiri pe aceeasi tema

- E duminica, e aglomeratie pe Valea Prahovei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Brasov – Bucuresti, intre localitatile Nistoresti si Posada, dar si pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni. De altfel,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,36 in municipiul Brașov și 0,28 in județ. Sunt pozitive 184 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA30.08.2021 – – – -Total6499721840,28DUMBRAVITA5244101.91APATA372361.61FUNDATA72611.38SAMBATA…

- Prima femeie din istorie distinsa cu Premiul pentru intreaga cariera Piolet d’Or, alpinista franceza Catherine Destivelle vine la intalnirea cu iubitorii de munte din Romania, la cea de-a 6-a ediție Alpin Film Festival (7-12 septembrie, Brașov, Predeal, Rașnov). Considerata cea mai buna alpinista din…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,19 in municipiul Brașov și 0,15 in județ. Sunt pozitive 100 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA23.08.2021 – – – -Total6499241000.15SAMBATA DE SUS162521.23DUMBRAVITA524250.95HOGHIZ518730.58HARSENI234610.43ORAS…

- ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) – unicul eveniment cinematografic din Romania dedicat culturii și educației montane, revine in perioada 7-12 septembrie cu o serie de proiecții, expoziții și competiții sportive organizate la Brașov, Predeal și Rașnov. Documentarul The Magnitude of All Things, realizat de multipremiata…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,00 in municipiul Brașov și 0,01 in județ. Sunt pozitive 5 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA21.07.2021 – – – -Total65013850.01POIANA MARULUI333530.90DUMBRAVITA522510.19MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor frunizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt pozitive 11 persoane. Incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 in județ și municipiu. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA12.07.2021 – – – -Total650348110.02MOIECIU473210.21BUDILA508010.20BRAN534510.19DUMBRAVITA522610.19HARMAN728310.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov și in municipiu, incidența este 0,02. Sunt pozitivie 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…