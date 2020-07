Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc a anuntat luni ca va cheltui in India aproximativ zece miliarde de dolari in urmatorii cinci - sapte ani, prin investitii de capital si parteneriate, fiind cel mai mare angajament fata de o principala piata in crestere, transmite Reuters potrivit…

- Alphabet, compania care deține Google, va investi zece miliarde de dolari in India, țara de origine a directorului general Gigantul american Alphabet a anuntat luni ca va cheltui in India aproximativ zece miliarde de dolari in urmatorii cinci-sapte ani, prin investitii de capital si parteneriate. Alphabet…

- Alphabet, compania mama a Google, a anuntat ca va investi aproximativ zece miliarde de dolari in urmatorii cinci - sapte ani, prin investitii de capital si parteneriate, acesta fiind cel mai mare angajament fata de o principala piata in crestere, scrie Reuters.

- ​Google va investi pâna la 2 miliarde de dolari într-un centru de date din Polonia pentru extinderea serviciilor de cloud, scrie presa poloneza, citata de Reuters. Aceasta investitie vine dupa ce si Microsoft a anuntat ca va investi 1 miliard de dolari, tot în Polonia, într-un…

- Acțiunile producatorului american de mașini electrice Tesla au crescut joi pe bursa cu 8,6%, astfel ca acum capitalizarea companiei este de 225 de miliarde de dolari, peste nivelul de 206 miliarde de dolari inregistrat pe bursa de catre Toyota. Astfel, Tesla a devenit cel mai valoros producator auto…

- Compania cu sediul in statul american Florida si-a cerut, vineri, protectia legii falimentului, dupa ce nu a reusit sa ajunga la un acord cu principalii creditori. The Wall Street Journal scrie ca Hertz a acumulat datorii in valoare de 19 miliarde de dolari. E vorba de obligatiuni corporative…

- Omul care i-a ghidat pe cei doi studenți fondatori sa transforme Google dintr-un start-up in gigantul de astazi a parasit in secret compania. In ultimii ani a fost platit cu 1 dolar Omul care a ghidat Google de la nivelul unui start-up din Silicon Valley, pana a ajuns gigantul de astazi, nu mai detine…

- Facebook a inregistrat lunar 2,6 miliarde de utilizatori in primul trimestru al anului 2020, dar si o „reducere semnificativa in cererea pentru publicitate”, care s-a stabilizat in prima parte a lunii aprilie, potrivit news.ro.Gigantul social media a raportat o crestere a venitului de 18%…