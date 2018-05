Aloe vera. TOP 12 beneficii nebănuite ale plantei nemuririi! Planta contine 95% apa, iar gelul care se obtine din frunzele de aloe vera contine enzime benefice care au fost folosite in tratatea arsurilor, obezitatii, astm, acnee si diabet. Iata TOP 12 beneficii nebanuite pentru aloe vera – planta nemuririi! Iata TOP 12pentru aloe vera – planta 1. Aloe vera contine antioxidanti si are proprietati antibacteriene Aloe contine antioxidanti puternici din familia polifenolilor. Acesti antioxidanti ca si alti compusi din planta au abilitatea de a impiedica dezvoltarea unor anumite bacterii care cauzeaza infectii in corpurile oamenilor. 2. Vindeca rapid arsurile Daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

