Aloe vera si castravetele amar - o combinatie vindecatoare pentru diabetici

Stiri pe aceeasi tema

- Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa ii readuca in memorie pe poeții botoșaneni din toate timpurile, prezentand cate un medalion din „Galeria cu poeți”.

- La scurt timp dupa ce China a impus noua lege a securitații naționale în Hong Kong, eliminând practic autonomia orașului, un jurist proeminent al Beijingului a lansat un avertisment agresiv: legea nu a fost menita doar sa suprime protestele din Hong Kong ci sa trimita un mesaj clar Taiwanului…

- In cursa pentru Primaria Cluj-Napoca s-au inscris 14 candidati. Din partea PSD, candideaza Valentin Claudiu Cuibus, cunoscut in special pentru perioada indelungata in care a fost sef al Inspectoratului Scolar Judetean, functie ocupata pana in luna martie a acestui an. In varsta de 64…

- Un numar de 3.518 locuri de munca erau disponibile, miercuri, in baza de date a Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, pentru perioada 16 septembrie - 23 septembrie, in urma transmiterii lor de catre agentii economici interesati, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Ministerul Educației a publicat pe platforma educatiacontinua.edu.ro și ghiduri pentru profesori. Este vorba despre documente de indrumare in ceea ce privește modul și structura materiei ce trebuie predata in noile condiții, la inceputul anului școlar 2020-2021. Avand in vedere ca inceputul anului școlar…

- La ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) cursurile de pregatire vor fi ținute online pe zoom, de catre doamna conf.univ.dr. Mihaela Triboi, profesor de arta actorului și regizor. Pentru inscrieri candidații sunt rugați sa trimita un email pe adresa [email protected], cu titlul "Pregatire actorie",…

- Zile numarate pina la incepera nouului an de studii, care aduce de aceasta data mai multa incertitudine ca niciodata. Printre masurile propuse de autoritați in contextul epidemiei și reluarii procesului de studii de la 1 septembrie se numara asigurarea distanței fizice in salile de clasa, care trebuie…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat la o emisiune ca Romania este unul dintre statele in care urmeaza sa se faca studii clinice pentru vaccinurile dezvoltate de mari companii.