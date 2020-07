Ministrul Muuncii , Violeta Alexandru a cerut, miercuri, in deschdierea sedintei de Guvern, introducerea pe ordinea de zi a Ordonantei de Urgența care prevede in mod expres dublarea alocațiilor. Majorarea se va face etapizat, urmand ca alocatiile sa creasca, de la 1 septembrie, cu 20%. O noua majorare cu 20% se va aplica de la 1 ianuarie 2021, si o alta, tot de 20%, de pe 1 iulie 2021, urmand ca acelati procent sa se aplice, in doua etape, si in 2022. "Calendarul pe care vi-l propun pentru a putea avea suportul necesar in buget ar fi creșterea cu 20% de la 1 septembrie, iar pe urma creșteri etapizat,…