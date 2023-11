Legea care prevede ca alocațiile copiilor sa creasca anual, odata cu rata medie a inflației, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Masura a fost adoptata in contextul majorarii preturilor pentru toate categoriile de bunuri si servicii, arata actul normativ. In prezent, un copil care are sub 2 ani, primește o alocație in valoare de 600 de lei. Cei cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani primesc 243 de lei. In cazul minorilor cu handicap, alocatia este de 600 de lei. Legea prevede ca alocația de stat sa se acorde tinerilor de peste 18 ani care sunt elevi de liceu sau scoala profesionala,…