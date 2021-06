Alocaţiile pt copii majorate cu 20% din 2022 și indexate din 2023 Alocatiile pt copii majorate cu 20% din 2022 și indexate din 2023 Florin Cîtu / Foto. gov.ro Alocatiile pentru copii vor fi majorate de la începutul anului viitor cu 20%, iar din 2023 vor fi indexate cu rata medie a inflatiei, a decis ieri guvernul. Executivul a mai aprobat ordonanta de urgenta privind acordarea unor compensatii financiare celor aproape 9.000 de angajati din minerit care îsi pierd locul de munca în urma aplicarii politicii europene de reducere a emisiilor de carbon. În sedinta de ieri a fost alocata o suma totala de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

