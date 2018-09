Alocatiile pentru copii - majorate cu 80% "Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza: a) 0,6 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap), incepand cu 1 ianuarie 2019; b) 0,3 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1alin. (3), incepand cu 1 ianuarie 2019", potrivit proiectului legislativ de modificare a Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, depus in Camera Deputatilor de deputatii PNL ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

