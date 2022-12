Alocațiile pentru copii urmeaza sa creasca cu 5,1% de la 1 ianuarie 2023. Asta pentru ca este luata in calcul rata medie anuala a inflației, iar singura cifra cunoscuta este cea din 2021, adica procentul menționat mai sus. Cum INS va anunța rata medie (pe 2022) dupa plata alocațiilor, nu ar trebui sa fie surprize (pozitive) in acest sens. Daca vor mai fi modificari (legislative), vom vedea, conform HotNews. La cat vor ajunge alocațiile pentru copii de la 1 ianuarie Avand in vedere alocațiile actuale (stabilite prin OUG 126/2021 ), se vor majora astfel: De la 243 lei, la 256 lei pentru copiii…