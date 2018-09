Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru copii ar putea fi majorate cu pana la 80% de la 1 ianuarie 2019, potrivit unei propuneri legislative a doi deputati PNL. Astfel, copiii cu varsta de pana in doi ani vor primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani va fi de […]

- Programul educational Ajungem MARI cauta pana in 9 septembrie voluntari pentru 2.000 de copii din Bucuresti si din 24 de judete. Prin programul Ajungem Mari voluntarii daruiesc trei ore pe saptamana pentru a deveni prieteni, profesori si modele pentru copiii si tinerii din centre sociale…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi noapte, precizari referitoare la avertismentul unor primari din Germania cu privire la alocatiile pentru copiii nerezidenti ai cetatenilor europeni, inclusiv romani, aratand ca Romania sustine ferm exercitarea libertatii fundamentale de circulatie in…

- Guvernul a alocat mai multi bani pentru alimentatia elevilor. Normele financiare vor fi majorate din intai septembrie cu doi lei per copil pe zi. In acest scop, in bugetul pentru 2018, este prevazut aproape un miliard de lei.

- Probleme ce țin de imbunatațirea alimentației copiilor și elevilor in gradinițe și școli au fost abordate astazi intr-o ședința la Guvern, prezidata de prim-ministrul Pavel Filip. Printre principalele deficiențe ale sistemului au fost enumerate calitatea neadecvata a alimentelor, lipsa unui mecanism…

