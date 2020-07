Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa anunte saptamana aceasta cu cat vor creste alocatiile pentru copii. Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca alocatiile vor fi majorate “la un nivel asteptat intr-o perioada de criza”, iar pe masa Executivului exista mai multe scenarii cu privire la o crestere etapizata a alocatiilor,…

- E decizie de ultima ora in PSD, privind proiectul de lege care reglementeaza carantina si izolarea. Proiectul propus de Guvern va fi transmis spre dezbatere plenului Camerei Deputatilor cel tarziu joi dimineata, cu "modificari majore", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu,…

- Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a cerintelor CCR referitoare la carantinarea si izolarea persoanelor cu COVID-19.…

- Primele cifre despre majorarea alocațiilor. Fiecare copil va primi in plus 15 lei, a anunțat chiar premierul Ludovic Orban, adica doar 10% din cat trebuia sa primeasca inițial. Urmatoarele majorari se vor face in etape, a mai spus șeful Guvernului. In privința pensiilor, premierul spune ca nu s-a luat…

- Marți, 2 iunie, un grup de parinți a mers la sediul Executivului pentru a depune o petiție prin care solicita o soluție de la autoritați, in condițiile in care maturii merg la munca, iar gradinițele inca nu sint deschise. Parinții menționeaza ca circa 150.000 de copii sint „inchiși in casa” și nu beneficiaza…

- "Impreuna cu bucuria fireasca de pe chipurile celor mici, Ziua Copilului vine pentru noi, adulții, cu mesajul ca e nevoie sa facem mai mult pentru generațiile viitoare. Ca premier al Romaniei am ințeles bine acest mesaj și de aceea, in primavara anului trecut, Guvernul pe care l-am condus a majorat…

- Fostul premier Viorica Dancila acuza Executivul condus de Ludovic Orban ca a facut tot ce-a putut ca sa blocheze și sa intarzie noua majorare a alocațiilor votata de PSD și ca, din aceasta cauza, copiii din Romania nu au azi, de ziua lor, alocații de 300 de lei.Citește și: Rareș Bogdan, anunț…

- Pensiile speciale pentru mai multe categorii urmeaza sa fie eliminate, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, un proiect de lege in acest sens. Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat ca pensiile speciale au fost eliminate pentru ca alocatiile sa poata fi majorate conform…