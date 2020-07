Alocațiile, la cheremul Guvernului! Câți bani primesc în plus copiii Zi cruciala pentru milioane de copii din Romania! Guvernul decide, in ședința din aceasta dupa-amiaza, creșterea alocațiilor de stat pentru copii, potrivit unei informari a Executivului. Proiectul Ordonanței de Urgența stabilește ca, la data de 1 iulie 2020, alocația standard pentru copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani se majoreaza pana la nivelul […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul face aluzie in postarea sa la masurile ce urmeaza a fi discutate si aprobate de Guvernul Orban pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID-19. Printre acestea se numara inchiderea salilor de jocuri de noroc dupa miezul noptii, obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise aglomerate…

- Liderul grupului PSD din Senat, Radu Preda a transmis miercuri ca „PNL recunoaște ca nu a vrut niciodata sa dubleze alocațiile”.„Liberalii și-au dat arama pe fața și anunța la 9 luni de la preluarea guvernarii ca nu au avut niciodata intenția de a dubla alocațiile, așa cum prevede legea in…

- „O alta ordonanta de urgenta care a fost citita in prima lectura si urmeaza a fi adoptata are legatura cu programul de relansare economica al Guvernului. Asa cum bine stim, multe dintre masuri au fost adoptate ca reactie rapida la criza sanitara si economica provocata de epidemia cu coronavirus”, a…

- Vezi ce modele de telefoane vor fi interzise de AZI in Romania. Amenda ajunge la 100.000 lei Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Pana pe 27 iunie 2020 magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare…

- "Vreau sa clarific: la ora actuala exista o lege adoptata de Parlament, Legea 55, care stabileste legitimitatea acestei masuri, noi o avem instituita prin lege. Curtea Constitutionala s-a referit la carantina si izolarea care au fost stabilite pe baza ordonantei si ordinului de ministru. Dar eu readuc…

- ”Starea de urgenta s-a incheiat! Cu totii stim ca in aceasta perioada multe din drepturile si libertatile noastre au fost suprimate. Mi s-ar parea normal ca atat Presedintele Romaniei, cat si Prim-ministrul sa fie obligati printr-o lege sa vina in fata Parlamentului pentru a prezenta motivele pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca partidul sau, dar si aliati politici, vor depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, însa dupa starile de urgenta si alerta. El mai susține ca "ar fi de bun simț" ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze."Lucram…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul are in vedere emiterea unor acte normative prin care sa reglementeze starea de alerta, in cazul in care CCR va decide ca legislația in vigoare nu respecta Constituția. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…