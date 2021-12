Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii au murit si alti cinci au fost raniti, unii dintre ei cu leziuni grave, dupa ce o rafala de vant a ridicat in aer un castel gonflabil instalat in curtea unei scoli din insula Tasmania, situata in sud-estul Australiei, a informat joi Politia locala, citata de EFE. "O rafala de vant…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat azi ca de la 1 ianuarie 2022 cresc atat alocațiile, cat și pensiile. „Au fost aprobate cele doua ordonante care implementeaza mare parte din pachetul social promis in programul de guvernare. (…) Prima se refera la alocatia de stat pentru copii si instituirea…

- Consilierul Prezidential Sergiu Nistor i a inmanat marti Patriarhului Daniel, din partea Presedintelui Romaniei, Medalia Aniversara "Centenarul Marii Uniri", pentru implicarea Bisericii in promovarea memoriei si valorilor nationale.Este o bucurie ca se recunoaste contributia Bisericii Ortodoxe Romane…

- Intr-un raport de evaluare a riscurilor, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) estimeaza ca "nivelul general de risc pentru UE si SEE (Spatiul Economic European) asociat cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 este considerat ridicat pentru foarte ridicat".In afara de Africa de Sud, Omicron…

- Ministrul a precizat ca Guvernul a alocat fonturile necesare pentru a face plata pensiilor, salariilor si alocațiilor la timp si integral. Solutii, spune Gabriela Firea, s-au gasit si pentru compensarea facturilor la energie si gaze pentru ca romanii sa se poata pregati pentru sarbatorile de iarna.„Ne…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna septembrie au insumat 835,77 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,76 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In septembrie au beneficiat de acest ajutor social…

- Vulcanul de pe muntele Aso, situat in sud-vestul Japoniei, a intrat in eruptie miercuri dimineata, potrivit presei locale. Eruptia a generat nori densi de cenusa care s-au ridicat pana la o altitudine de 3.500 de metri. Agentia meteorologica nipona a avertizat rezidentii din apropierea vulcanului, aflat…