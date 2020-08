Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii platite in iulie 2020 au totalizat 608,7 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 173,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In iulie 2020, au beneficiat de acest ajutor social 3.513.630…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in iunie 2020 au totalizat 612,123 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 173,2 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In iunie 2020, au beneficiat de acest ajutor social 3.534.144…

- In iunie 2020, au beneficiat de acest ajutor social 3.534.144 de copii. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 336.983 si in judetele Iasi - 182.197, Suceava - 131.313 si Bacau - 126.639.La finele lunii iunie, erau suspendati de la plata 165.466 beneficiari, cei mai…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in mai 2020, au totalizat 27,6 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 171,02 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna mai, erau inregistrati 161.416 de beneficiari…

- "Majoritatea angajaților testați pozitiv erau deja in izolare la momentul efectuarii testelor și toți contacții direcți ai acestora au fost izolați și au intrat in carantina la domiciliu pentru 14 zile, conform protocolului medical in vigoare. Personalul izolat reprezinta un procent mic din totalul…

- La ora actuala, în județul Cluj exista 586 de persoane infectate cu noul coronavirus. Pâna astazi, 7 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au…