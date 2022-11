Alocațiile copiilor vor fi majorate de la 1 ianuarie. Creșterea acestora va fi facuta cu rata inflației, adica 5,1%. Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul pregatește majorarea alocațiilor de stat pentru copii incepand cu 1 ianuarie 2023, cu 5,1%. In acest moment, copii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani, primesc de la stat o […] The post Alocațiile copiilor, majorate de la 1 ianuarie. Cat vor primi in plus lunar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .