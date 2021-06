Alocațiile copiilor încaieră coaliția de dreapta Un nou scandal politic sta sa explodeze in coaliția de guvernare pe tema alocațiilor pentru copii. Totul a pornit de la premierul Florin Cițu, care a anunțat saptamana trecuta ca nu sunt bani pentru creșterea alocațiilor de la 1 iulie, cum era prevazut in legea aflata in vigoare. Așa au inceput și framantarile politice, acuzele […] The post Alocațiile copiilor incaiera coaliția de dreapta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti COVID-19, coordonata personal de premierul Florin Cițu și-a ratat, la mare distanța, ținta de 5 milioane de vaccinați propusa pentru astazi, 1 iunie. Mai mult, cat timp intreg Guvernul a fost preocupat de așa-zisa relansare a campaniei și de realizarea de videoclipuri al caror…

- Coalitia de guvernare este din nou in impas. Noul scandal este legat de majorarea cu 20 de procente a alocatiilor incepand cu data de 1 iunie 2021. Premierul Florin Citu nu doreste cresterea alocatiilor copiilor incepand cu data de 1 iunie 2021, in timp ce USR PLUS vrea majorarea acestora cu 20 la suta.…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Bugetele locale in București și Iași au fost blocate pentru ca USR-PLUS a refuzat sa voteze. In acest cotext, intrebat daca mai funcționeaza, premierul Florin Cițu a spus “coaliția funcționeaza foarte bine”. Totuși premierul a mai spus ca va avea cat de repede posibil o discuție cu vicepremierul Dan…

- Daca pana acum ședințele coaliției de guvernare se țineau doar lunea, la Parlament, saptamana aceasta e scandal mare cu banii din PNRR. Florin Cițu s-a decis “sa ia taurul de coarne” și sa se duca la negocierile de saptamana viitoare de la Bruxelles, ca nu il mai lase singur pe ministrul USR-PLUS Cristian…

- Deputatul USR PLUS Tudor Benga se declara nemultumit de adoptarea prevederii conform careia magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM, adaugand ca actuala coalitie nu realizeaza “reformele mari” promise in campanie. “Am inghitit proverbiala broasca din politica. De fapt am inghitit…

- Liderii Coaliției de guvernare, reuniți, marți, la Palatul Parlamentului, au decis ca, in urmatoarele doua saptamani, sa modifice legea de funcționare a Societații Romane de Televiziune, astfel incat conducerea acesteia sa fie bicefala, și nu asigurata de un președinte – director general ca pana acum.…