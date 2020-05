Stiri pe aceeasi tema

- Trei cu copii de 5, 6 si 7 ani, institutionalizati la un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), au fost depistati pozitiv la infectia cu SarCov2.

- Vești bune pentru fermierii din regiunile geografice producatoare de cafea. Prețurile acestui produs au crescut ca urmare a ingrijorarilor legate de disponibilitatea sa, a anunțat Organizația Internaționala a Cafelei, citata de CNBC .

- Actrita americana Angelina Jolie trage un semnal de alarma privind cresterea numarului cazurilor de abuzuri asupra copiilor, in contextul pandemiei de COVID-19.Angelina Jolie spune ca starea de izolare afecteaza semnificativ familiile, iar copiii sunt si mai vulnerabili. „Izolarea victimei…

- Directorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. El se asteapta ca doua pana la patru echipe din cele zece de pe grila sa fie afectate de criza economica generata de Covid-19.

- Liderul, cu 15 puncte avans, primește titlul, tragandu-se definitiv linie cu o etapa inaintea play-off-ului. Boloni si Antwerp asteapta o decizie in privinta Europa League. Belgia a devenit prima tara care declara campionatul primei ligi incheiat din cauza pandemiei. In Comitetul Executiv al Ligii intrunit…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Alocațiile s-ar putea dubla mai devreme de luna august. Parlamentul este pe punctul de a desființa masura Guvernului, printr-un proiect de lege ce este aproape de a fi adoptat. ALOCATII COPII 2020. Dublarea alocatiilor, pe masa deputatilor. Cand ar urma sa fie majorate otrivit OUG nr.…

- Acuzații dure lansate de Ministrul Muncii, astazi, la audierile pentru obținerea unui nou mandat de ministru, Parintii folosesc alocatiile copiilor si pentru alte cheltuieli decat cele pentru cresterea copiilor, iar uneori se mai joaca si la pacanele, potrivit ministrului propus al Muncii si Protectiei…