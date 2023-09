Stiri pe aceeasi tema

- Parinții copiilor care au devenit, in ultima perioada, victime ale șoferilor irepsonsabili, și au decedat sau au suferit grave probleme de sanatate vin cu o scrisoare deschisa, adresata autoritaților țarii: președintei Maia Sandu, prim-ministrului Dorin Recean și președintelui Parlamentului, Igor Grosu.…

- Psihologii au descoperit ca prințesele Disney dauneaza stimei de sine a copiilor. Se pare ca eroinele slabe precum Aurora, Alba ca Zapada și Cenușareasa le fac pe fete sa se simta nesigure. “Filmele Disney cu prințese slabe pot intari mesajul social conform caruia slabiciunea este mai dezirabila in…

- Pensii 2024: Majorarea pensiilor ar putea fi amanata pana in martie anul viitor. Indexarea pensiei s-ar putea face cu rata inflației Pensii 2024: Majorarea pensiilor ar putea fi amanata pana in martie anul viitor. Indexarea pensiei s-ar putea face cu rata inflației Posibila amanare a indexarii pensiilor…

- Primarul comunei Moldovița, Traian Iliesi, a semnat un contract de finanțare pentru ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant” din comuna. Contractul are o valoare de 2.167.547,72 lei (430.000 Euro) fonduri europene care vor fi asigurate prin Programul…

- Marian Dragulescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita lui dupa divorțul de Larisa Dragulescu. Sportivul a vorbit despre femeia pe care o iubește și despre ce planuri au impreuna. Cei doi iși doresc copii, iar Marian Dragulescu nu exclude sa devina tata din nou.

- Piscina cu bile este o jucarie pe care și-o doresc toți copiii, deoarece este atragatoare, colorata și promite multe ore de distracție. Dar ceea ce nu știu micuții este ca piscina cu bile contribuie in mod substanțial la dobandirea multor abilitați de care ei vor avea nevoie pe tot parcursul vieții.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat noi indrumari privind modelarea politicilor pentru a proteja cel mai bine copiii de impactul nociv al marketingului alimentar. Noul ghid recomanda țarilor sa implementeze politici obligatorii cuprinzatoare pentru a proteja copiii de toate varstele de comercializarea…

- Cornel Ilie de la Vunk și soția lui Eliza au divorțat in 2020, insa cei doi copii ai lor nu au aflat despre acest subiect delicat. Artistul și-a deschis sufletul in cadrul podcastului „Parinți CuMinți” și a explicat ce se intampla in familia lui.„Copiilor nu le-am vorbit despre divorț. Ei știu ca eu…