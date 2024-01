Stiri pe aceeasi tema

- ”Alocatiile de stat pentru copii cresc din ianuarie 2024 cu 13,8%. Primele alocatii majorate vor fi platite in luna februarie a anului in curs. „3,6 milioane de copii si tineri care urmeaza cursuri liceale si profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocatiilor de stat. Platile se fac din…

- Alegerile de anul viitor vor fi „grele”, a spus, joi seara, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, aratand ca, daca exista o asteptare a romanilor, aceasta este de la PSD. „Alegerile de anul viitor pot fi caracterizate intr-un simplu cuvant: grele! Anul viitor vom avea mai…

- Decizia de incetare a GREVEI FOAMEI și a PROTESTELOR din toate serviciile de ambulanța a fost luata in urma intalnirilor avute ale greviștilor cu Prim-Ministru domnul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Solidaritații Sociale doamna Simona Bucura Oprescu, intalniri in care au convenit un calendar de…

- Daca are doi copii va beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu un an si asa mai departe, pana la un numar de sapte copii pentru care va avea o reducere de trei ani si sase luni la varsta de pensionare.„Sunt doua elemente noi in noua lege foarte importante amandoua. Primul dintre ele, perioada…

- „Eu nu cred ca trebuie sa facem un joc politic pe o chestiune serioasa pentru romani Este responsabilitatea noastra sa asiguram sustenabilitatea. Avem in continuare nevoie sa luam masuri sa combatem evaziunea fiscala. Avem o evaziune pe colectarea de TVA de peste treizeci de miliarde”, a declarat vineri…

- Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, ii solicita in mod ferm ministrului muncii, Simona Bucura Oprescu sa corecteze acele prevederi din proiectul noii Legi a Pensiilor care ii afecteaza pe salariații din minerit. Constantin Daniel Cadariu a precizat ca face acest demers in urma discuțiilor…

- In ședința de Guvern de marți dupa amiaza, Simona Bucura Oprescu va prezenta noul proiect al Legii pensiilor. Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare de Guvern si transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare. Tinta guvernantilor este ca noua…

- Economie Salariul minim pentru constructori și agricultori crește la 4.582 de lei brut, respectiv 3.436 de lei brut octombrie 26, 2023 11:09 Miercuri, 25 octombrie, a avut loc ședința Consiliului Național Tripartit, la care au participa premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii și Solidaritații…