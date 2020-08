Alocații 2020. Decizia de ultim moment. Ce se întâmplă cu dublarea alocațiilor Dublarea alocațiilor a fost votata din nou de catre Parlament. Ce s-a intamplat cu creșterea etapizata propusa. Ce se intampla cu dublarea alocațiilor. Decizie de ultim moment Miercuri, in calitate de for decizional, Camera Deputaților a respins Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care alocațiile au fost marite de la 1 august cu 20%. Daca […] The post Alocații 2020. Decizia de ultim moment. Ce se intampla cu dublarea alocațiilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

