- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, impreuna cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la Palatul Victoria, cu lotul olimpic de matematica al Romaniei, clasat pe locul I la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru seniori. Premierul a anuntat ca Guvernul va dubla alocatia zilnica a fiecarui elev…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti, vineri. Kuleba a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 8,00 si va avea o declaratie de presa comuna cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, dupa ora 12,00. Seful diplomatiei ucrainene vinde de la Sofia, unde…

- Remus Borza, la baza avocat specializat in insolvența, a devenit consilierul onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deși a trecut dintr-o barca politica in alta și a fost condamnat intr-un dosar al DNA, in ultimii ani Borza i-a consiliat pe toți predecesorii lui Ciuca la Palatul Victoria: Viorica Dancila,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, ca rezultatele la simularea examenelor nationale Bacalaureat si Evaluare nationala, sunt mai slabe decat cele de anul trecut. „Rezultatele la simulare, cu doua exceptii, sunt mai slabe decat anul trecut. Exceptiile sunt la examenul de Bacalaureat…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Guvernul de la Berlin anticipeaza o deteriorare considerabila a livrarilor de gaze cauzata de razboiul din Ucraina. Ministrul federal al economiei Robert Habeck a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea fazei de alerta timpurie a planului de urgența privind gazele.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei…

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, luni, la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta un proiect de lege care sa permita Executivului sa ia decizii rapide atat in privința situației de securitate, cat și in gestionarea crizei refugiaților de razboi din Ucraina. Șeful PSD, Marcel…