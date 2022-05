Alocație de hrană de 22 de lei/zi. Cine sunt beneficiarii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care stabileste un cuantum de 22 de lei pentru alocatia de hrana pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii si tinerii ]n cazul carora s-a stabilit o masura de protectie speciala intr-un serviciu public de tip rezidential si pentru copiii aflati in case de tip familial, […] The post Alocație de hrana de 22 de lei/zi. Cine sunt beneficiarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

