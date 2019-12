La sfarșitul unui an in care Romania a fost zguduita de ancheta Caracal și de cazul Adrianei, fetița de 11 ani violata și ucisa, pe rețelele de socializare a aparut un filmuleț cu un individ de aproximativ 30 de ani, care, practic, se autodenunța. Barbatul, filmat in sectorul 4 al Capitalei, marturisește ca are „porniri de pedofil”.