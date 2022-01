Alo! Dispeceratul? Vă rog trimiteți-mi… o birjă! REȘIȚA – Victoria parțiala a taximetriștilor in procesul cu Primaria Reșița inmoaie regulile de autorizare! Un accident in justiția din Romania, in opinia primarului Ioan Popa care insa, fiind vorba despre o hotarare judecatoreasca, respecta legea chiar daca o considera stramba uneori. „E ca și cum, la Londra, primaria ar decide ca nu se mai fac decat taximetre electrice și ar veni un judecator sa spuna ca primaria vorbește prostii și ca, de fapt, se poate circula cu trasura trasa de cai”, declara primarul. Popa a facut aceste precizari ca urmare a procesului intentat de taximetriștii reșițeni,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La final de 2021 tragem linie și vedem cate mașini electrice s-au vandut in Romania in anul care tocmai s-a incheiat. APIA ne spune ca au fost 6338 de romani care au trecut pe electric, ceea ce reprezinta o dublare a clienților din 2020. Așadar, se observa o creștere constanta a numarului de electrice…

- Cele mai vandute mașini electrice in Romania. Piața autovehiculelor ”verzi” s-a dublat anul trecut Inmatricularile de autoturisme ecologice (electrice 100% si hibride plug-in), precum si full hybrid s-au dublat in Romania, in cursul anului 2021. Cota de piata a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat…

- Anul acesta, de la 1 noiembrie, a crescut foarte mult atat prețul gazelor, cat și al energiei electrice. Oamenii stau cu frica in san și se tem de valoarea facturilor. Tot de la 1 noiembrie 2021 se aplica Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021, gandita special pentru a veni in ajutorul oamenilor care se…

- REȘIȚA – Primaria Reșița negociaza cu trei multinaționale pe care le vrea in parcul industrial. Daca negocierile se vor concretiza, cele trei companii vor crea undeva spre 2.000 de locuri de munca, conform primarului Ioan Popa! „Colegii mei de la Agenția de Dezvoltare Reșița sunt in discuții cu investitorii.…

- Romania ar urma sa aiba in urmatorii cinci ani aproximativ 18.000 de statii de incarcare pentru masini electrice, spune Ministrul interimar al Mediului, Tanczos Barna. Saptamana viitoare vor incepe inscrierile in programul care vizeaza autoritatile publice locale.

- Pentru ca toți mai mulți romani vor mașini electrice, Romania ar urma sa aiba in urmatorii cinci ani aproximativ 18.000 de stații de incarcare, a declarat Ministrul interimar al Mediului, Tanczos Barna, miercuri seara, la Digi24.

- Din ce in ce mai mulți se reorienteaza cand vine vorba de achiziții auto. Prețurile la benzina și motorina aproape ca se dubleaza, iar taxele cresc și ele. Daca te gandești sa faci o schimbare, iata TOP 7 cele mai ieftine mașini hibrid pe care le poți cumpara in Romania. In primul rand trebuie sa știi…

- REȘIȚA – Nocturna de pe terenul sintetic din Valea Domanului a fost inaugurata aseara, marți, 19 octombrie, in prezența primarului Ioan Popa, a lui Dan Alexa, antrenorul echipei CSM Reșița, dar și in prezența a catorva sute de copii de la club! Președintele CSM Reșița, Cristi Bobar, a oferit cateva…