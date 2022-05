Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% In cursul zilei de joi, indicele ROBOR la 3 luni, dupa care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat la…

- In Sedinta Guvernului din 21 aprilie 2022, a fost adoptata Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovine, suine si avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Actul normativ reglementeaza…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei pentru 7.635 de abateri de natura contraventionala, iar reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au identificat 15 obiective care functionau fara autorizatie de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie februarie 2021, potrivit unei informari transmise de Banca Nationala a Romaniei BNR .In structura acestuia, balanta bunurilor…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a intrat in posesia unor noi elemente de tehnica de intervenție. Valoarea noilor autospeciale de intervenție este de aproximativ 1.500.000 de euro. „La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA”…

- Joi, 24 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 20 martie, Loteria Romana a acordat peste 30.700 de caștiguri in valoare totala de peste 1,38 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24 martie 2022 Loto 6 din 49:Loto…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita, Gabriel Lazany, a anuntat luni, pe pagina sa de socializare, debutul lucrarilor la noua cladire a unitatii medicale, proiect estimat la aproximativ 55 de milioane de euro si a carui finantare ar urma sa fie asigurata in cea mai mare parte prin…

- Un numar de 64.380 de romani au primit pensie prin intermediul Pilonului II de la lansarea sistemului de pensii private in Romania, adica din primavara lui 2008, si pana la final de 2021, cu o valoare cumulata a platilor efectuate de catre administratorii Pilon II de aproximativ 685 milioane lei. Din…