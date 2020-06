ALMA lanseaza “Be Alright”, o piesa despre dragoste, speranta si puterea de a ramane pozitiv indiferent de timpuri

Stiri pe aceeasi tema

- Jurjak lanseaza piesa “Jocuri de noroc”, in stilu-i characteristic, cu nuante de blues si jazz, in care mesajul este cat se poate de clar: norocul ti-l poti face singur sau, pur si simplu, da peste tine. Indiferent de “impact, rezultatul este acelasi si anume, fericirea in stare pura, daca stii cum…

- Jurjak lanseaza piesa „Jocuri de noroc”, in stilu-i caracteristic, cu nuanțe de blues și jazz, in care mesajul este cat se poate de clar: norocul ți-l poți face singur sau, pur și simplu, da peste tine. Indiferent de „impact, rezultatul este același și anume, fericirea in stare pura, daca știi cum sa…

- Dupa „Inima de fier”, un single cu un mesaj puternic adresat oamenilor care trec sau au trecut prin incercari ale vieții, Andreea Balan lanseaza „Am crezut in basme”, o piesa ce dezvaluie etapele emoționale prin care un om trece atunci cand suferința, neinvitata, iși face loc in viața sa. Indiferent…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) revin in forta cu o noua piesa de calitate, care se numeste “Positive Vibes”. In aceasta perioada delicata, cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artisti ne incanta sufletul cu o piesa plina de energie de pozitiva si care este hrana…

- Sore și Florian Rus scot „Sunetul meu preferat“, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri și sunete intr-o perioada de distanțare sociala. „E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și mi se pare un act de curaj sa iți asumi sentimentele,…

- Dupa un refren și un video pe canalul lui de TikTok cu care a facut ravagii și milioane de vizualizari, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, iși duce ideea muzicala mai departe și lanseaza piesa „Am innebunit” la cererea comunitații sale online. „M-am gandit sa sarbatoresc suceesul incredibil…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Paste pentru cei care sarbatoresc Invierea in aceasta noapte, dar si pentru comunitatea ortodoxa, care celebreaza Floriile, si a vorbit despre speranta "de a fi impreuna din nou", scrie...

- Nicoleta Nuca lanseaza „Protest”, un single sensibil despre lupta acerba pe care doi indragostiți o poarta pentru iubire și fericire. Artista creeaza o „revolta muzicala” impotriva piedicilor și a provocarilor pe care doi oameni, vulnerabili in fața iubirii, trebuie sa le depașeasca pentru a reuși.…