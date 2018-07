Allianz-Tiriac Asigurari a preluat portofoliul de asigurari incheiate prin bancassurance de la Astra Asigurari

Stiri pe aceeasi tema

- Allianz-Țiriac Asigurari a anunțat marți semnarea acordului de preluare a portofoliului de asigurari de bunuri persoane fizice bancassurance Astra, cesionate in favoarea Raiffeisen Bank si Piraeus Bank, acoperite pana in prezent de compania Astra, societate aflata in procedura de faliment. Protocolul…

- Gradina de vara din Slobozia a intrat oficial in administrarea Primariei Slobozia. Regia Autonoma de Distribuție și Exploatare a Filmelor «Romania Film» (RADEF) a semnat protocolul de predare-primire in luna mai a acestui an, dupa ce municipalitatea a obținut imobilul in urma unei hotarari judecatorești…

- Fiul lui Radu Mazare a fost dus, de urgența, la spital. Tanarul se afla pe o terasa din Mamaia impreuna cu niște prieteni care, de altfel, au și sunat la 112. (Promotiile zilei la monitoare) Raducu Mazare a fost preluat de un echipaj SMURD de la o terasa din stațiunea Mamaia. Tanarul era impreuna cu…

- 17 autocare și autobuze, plus cateva microbuze, s-au aflat timp de o ora in centrul municipului Targoviște, pentru a prelua Post-ul Targoviștenii au plecat spre mitingul din Capitala. Autocarele i-au preluat din fața sediului PSD apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Guvernul l-a numit pe Vladimir Baldovici în calitate de director general al Agenției Proprietații Publice, scrie IPN. Noul director are o experiența de activitate de peste 20 de ani în funcții de conducere în diverse structuri publice și private. A fost ministru al…

- Lucrarile la cele trei sectiuni ale A0 Sud, noua centura a Bucurestiului la nivel de autostrada, nu vor putea incepe nici in 2019, intrucat nu s-a rezolvat problema exproprierilor, arata reprezentantii Asociatiei pro Infrastructura intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Mai mult, acesti…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) considera ca documentele referitoare la cooperarea interinstitutionala incheiate de instante si parchete cu alte institutii nu pot fi sustrase cunostintei publicului. CCR a apreciat, in motivarea deciziei prin care a admis, partial, sesizarea privind neconstitutionalitatea…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat, duminica, pentru a prelua, din Curtea de Arges, un tanar de 17 ani care ar fi fost muscat de o vipera in zona Transfagarasan. La spitalul din localitate nu exista ser antiviperin, transmite corespondentul MEDIAFAX.