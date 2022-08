Allianz discută cu băncile înfiinţarea unei companii de administrare a activelor în China Compania germana Allianz SE este in negocieri cu banci din China pentru infiintarea unei companii de administrare a activelor in statul asiatic unde sa fie actionar majoritar, in incercarea de a se impune pe o piata a produselor de gestionare a averii de 4.300 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile elvetiene de aur catre China au urcat in iulie la cel mai ridicat nivel incepand din decembrie 2016, arata datele publicate joi de autoritatile vamale elvetiene, cererea pentru metalul galben imbunatatindu-se pe cea mai mare piata din lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China suspenda importurile de citrice, peste sabie racit si stavrid negru congelat din Taiwan incepand cu 3 august, au anuntat miercuri autoritatile vamale chineze, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Administratia SUA a lansat o investigatie in cazul companiei chineze de telecomunicatii Huawei, suspectata ca utilizeaza echipamente instalate in apropierea bazelor militare pentru colecta informatii sensibile, pe care le transmit in China, afirma surse citate de agentia Reuters. Fii la curent…

- Shanghai Masters si alte trei turnee masculine din China nu vor mai avea loc anul acesta din cauza restrictiilor anti-Covid din aceasta tara, a anuntat, joi, ATP Tour, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Productia industriala a Germaniei a crescut in luna mai ceva mai putin decat se previziona, din cauza perturbarilor din lanturile de aprovizionare, provocate de razboiul din Ucraina si restrictiile din China, ceea ce a facut dificila realizarea comenzilor, transmite Reuters. Fii la curent…

- Actiunile Netflix au scazut vineri cu 5%, dupa ce Goldman Sachs a retrogradat recomandarea privind titlurile companiei de streaming de la ”neutru” la ”vanzare”, din cauza riscurilor de scadere a cheltuielilor consumatorilor si a concurentei dure din partea Amazon si Walt Disney, transmite Reuters.…