Allee Willis, compozitoarea melodiei de generic a serialului ''Friends'', a murit la 72 de ani

- Allee Willis, textiera pieselor folosite drept teme muzicale in ”Friends” și “The Karate Kid” și a unor hituri precum ”September”, a murit la 72 de ani, anunța Variety, potrivit Mediafax.Compozitoarea Allee Willis, cunoscuta pentru colaborarea cu trupa Earth, Wind & Fire ca și pentru versurile…

- Celebra cantareața Rihanna, in varsta de 31 de ani, a demostrat ca are talent la dansurile latino. Aceasta s-a inregistrat in timp ce se mișca pe ritmuri latino langa bradul de Craciun.Rihanna și-a luat prin surprindere fanii de pe rețele de socializare. Aceasta s-a filmat in timp ce dansa merengue,…

- Jorge a postat pe contul de socializare o imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește admiratorilor sai ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. Se pare ca artistului i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu",…

- Baiețelul Andreei Popescu a ajuns de urgența la spital, iar medicii i-au pus imediat perfuzii, dupa ce a racit. Fosta dansatoare a Deliei a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le explica admiratorilor ei, ce s-a intamplat. „Oricat de bine l-as imbraca sau oricat de mult amgrija, tot raceste.…

- Indragitul cantareț Mihai Constantinescu a murit marti seara, dupa o lunga suferința. El a fost internat timp de cinci luni la Spitalul Floreasca din Capitala. Dspre moartea sa au aparut, in aceasta perioada, mai multe zvonuri, insa trecerea in neființa a artistului a fost confirmata chiar și de rudele…

- Irina Loghin este una dintre cele mai mari artiste de muzica populara de la noi, ea dedicandu-si intreaga viata carierei si scenei. Artista a reusit, de-a lungul anilor, sa-i faca pe romani sa o iubeasca si sa o indrageasca datorita talentului sau indiscutabil.

- Cantareața americana Lady Gaga a cazut de pe scena in timpul show-ului pe care l-a susținut joi seara, in Las Vegas, iar unii dintre spectatori au scris pe o platforma online ca a fost o cazatura atat de urata incat au crezut inițial ca artista a murit, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.Cantareața…