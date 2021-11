All in pe atac! Craiova - FCSB, derby-ul celor mai bune linii ofensive din campionat

Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul cu FCSB vine pentru olteni intr-un moment foarte delicat. Tocmai au bifat al doilea eșec consecutiv in campionat, au probleme de concentrare și de efectiv. Ce repede se pot schimba lucrurile in fotbalul romanesc! Nu cu mult timp in urma, intr-o vreme in care COVID-19 facea victime la baza din…

- Universitatea Craiova o intalneste joi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Acest joc conteaza pentru 16-imile Cupei Romaniei. Oltenii nu concep sa rateze calificarea si astfel sa iroseasca sansa reabilitarii in fata suporterilor, dezamagiti dupa infrangerea de luni, din Gruia.…

- Universitatea Craiova a reușit faza etapei #9 in meciul cu CFR Cluj, pierdut de alb-albaștri la limita, 0-1 in Gruia. La fel ca alte situații de a marca, ocazia a fost risipita de Andrei Ivan, abonat la ratari. Toate rezultatele rundei #9 din Liga 1 Acțunea se desfașoara intre minutele 22:42 și 23:17.…

- Derby-ul Ligii 1 la fotbal, dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova s-a jucat luni seara, in etapa a 9-a a campionatului, aducand fața in fața pentru prima data pe antrenorii Dan Petrescu și Laurențiu...

- CFR Cluj și CSU Craiova se intalnesc in ultimul meci al etapei #9, in Gruia, de la ora 21:00. Costin Ștucan și fostul fundaș Geraldo Alves vor prefața partida de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, la GSP Live, de la 20:30. Revenim atat la pauza meciului cat și la final cu toate reacțiile de dupa…

- CFR CLUJ vs CSU CRAIOVA. Oltenii stau mai bine decat liderul in topurile InStat și il prind și intr-o criza de forma evidențiata inclusiv la eșecul de joi, de la Jablonec. Al doilea consecutiv, dupa 0-1 cu Botoșani, in campionat Universitatea Craiova a caștigat ultima partida disputata in Gruia, scor…

- Dan Petrescu s-a întors cu ghinion la CFR Cluj, iar la prima tragere la sorți din postura de nou antrenor în Gruia a avut parte de cel mai dificil adversar. Campioana en-titre se va duela cu Universitatea Craiova, pe terenul echipei din Banie. Meciurile din 16-imile Cupei se vor…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc azi, de la 21:00, in derby-ul rundei a 7-a din Liga 1. Campioana Romaniei iși primește rivala intr-o atmosfera incinsa: Marius Șumudica a fost demis, iar patronul Neluțu Varga a dat afara mai mulți oameni importanți din club! CFR Cluj are un avans de 9 puncte in fața celor…