- Franțuzoaica Alize Cornet, viitoarea adversara a Simonei Halep din optimile Australian Open, este una dintre jucatoarele cu personalitate din circuitul WTA. Alize Cornet a produs deja o surpriza la aceasta ediție de Australian Open, eliminand-o in turul 2 pe Garbine Muguruza;In varsta de 32 de ani,…

- Toni Iuruc, soțul Simonei Halep, a trait cu sufletul la gura meciul pe care jucatoarea noastra l-a disputat in turul 3 la Australian Open 2022. Simona Halep a jucat incredibil impotriva muntenegrencei Danka Kovinic, iar camerele TV au surprins-o de multe ori cu ochii ațintiți in tribune. Acolo, tensionat,…

- Garbine Muguruza (28 de ani, locul 3 WTA) și Anett Kontaveit (26 de ani, 7 WTA) au fost eliminate in aceasta dimineața in turul 2 de la Australian Open. Garbine Muguruza și Anett Kontaveit, finalistele Turneului Campioanelor in 2021, au fost eliminate „la pachet” de la Australian Open. Garbine Muguruza,…

- Australian Open 2022 (17-30 ianuarie) are o intrebare-tip pentru toti jucatorii care isi termina meciurile si vin la conferinte: „Trebuia sa joace Djokovici la acest turneu?“. Pana acum, curiozitatea jurnalistilor a nascut tot felul de reactii. De pilda, Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a oferit un raspuns…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a inceput perfect anul. A caștigat primul turneu din acest sezon, dupa ce s-a impus in fața Veronikai Kudermetova (24 de ani, 31 WTA) in finala Melbourne Summer Set 1, scor 6-2, 6-3. La primul turneul dupa Transylvania Open (octombrie 2021) Halep a aratat un joc foarte…

- Tenismena din Constanta a decis sa se retraga de la turneul de la Sidney dupa ce s a calificat in finala turneului Melbourne Summer Set 1.De retragerea Simonei Halep profita Jaqueline Cristian care a intrat astfel pe tabloul principal de la Sydney, de categorie WTA 500, iar in runda inaugurala pe Priscilla…

- Simona Halep a trecut in doua seturi de Gabriela Ruse, joi dimineața, intr-un meci excelent la retur. Simona Halep (20 WTA) a invins-o clar, in minimum de seturi, 6-2, 6-1, pe Gabriela Ruse (87 WTA), in optimile de finala de la Melbourne Summer Set 1. Halep va juca in sferturile de finala la Melbourne…

- Organizatorii ediției din 2022 a Charleston Open au anunțat prezența la turneu a Simonei Halep, alaturi de Garbine Muguruza, care vor intregi tabloul competiției din perioada 2-10 aprilie 2022, la cea de-a 50-a aniversare a prestigiosului eveniment, noteaza mediafax. Charleston Open este cel…