Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a fost invinsa de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-4, 3-6, 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, potrivit Agerpres.

Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, numarul 11 mondial, finalista anul acesta la Roland Garros, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 757.900 de dolari, dupa ce a trecut cu 6-4, 6-4 de japoneza Naomi Osaka.

Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit, locul 2 WTA, principala favorita, a fost eliminata vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 pe hard de la Praga, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, in fata rusoaicei Anastasia…

Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee (fosta Talaba) a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, cu 6-3, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, principala favorita a turneului WTA de la Budapesta, a fost eliminata in primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale de 203.024 euro, fiind invinsa in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/1), de chinezoaica Wang Xiyu, intr-o partida disputata miercuri,…

Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, nr.2 mondial si a treia favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o duminica in doua seturi, 7-6 (11-9), 6-4, pe belgianca Elise Mertens, favorita nr.24, in optimile de finala, informeaza…

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in trei seturi, cu 3-6, 6-1, 6-1, vineri, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, potrivit Agepres.

Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a fost invinsa de chinezoaica Shuai Zhang, a optra favorita, cu 6-2, 2-6, 7-5, joi, in optimile turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.