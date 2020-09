Stiri pe aceeasi tema

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: „Salcamii“, „Retrograd“ și „Slabiciuni“. Intra in GALERIA FOTO pentru a afla mai multe despre noua artista a muzicii romanești! Prima piesa a Andiei…

- Dupa succesul pe care l-a inregistrat atat in țara, cat și in strainatate cu “Dumb”, Olivia Addams revine cu o noua melodie vibranta, cu un mesaj profund, “Fish in the sea”. “Fish in the sea” este despre relațiile toxice și neputința de a spune stop atunci cand lucrurile nu mai merg in direcția potrivita…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu mega-hitul „Breaking Me”, piesa care a ocupat primul loc in chart-urile radio si TV din Romania, Topic & A7S au revenit cu o noua piesa impreuna, de aceasta data alaturi de rapperul american Lil Baby. Track-ul se numeste „Why Do You Lie To Me” si are toate…

- „Drown“ este al doilea material lansat de Banding in pandemia generata de COVID-19, creatie a producatorului maghiar de muzica electronica OIEE si duo-ul electronic romanesc NEON. Piesa este o fuziune de synth-wave si electro-pop sound cu un iz nostalgic al anilor ’80.

- Interpreta din Republica Moldova Diana Obada a lansat recent cea mai noua piesa din repertoriul sau, “M-am Indragostit”. Textul și melodia aparțin Dianei, iar aranjamentul este realizat de catre interpretul și producatorul EL Radu și colegul lui din Spania, “The Master Of The Sound”. Cantautoarea este…

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…

- David Gilmour (74 de ani) a anuntat in aceasta saptamana lansarea unui nou single, „Yes, I Have Ghosts“. Va debuta pe 17 iunie si face parte din muzica compusa de artist pentru versiunea audio a cartii sotiei sale, Polly Samson, „A Theatre for Dreams“.