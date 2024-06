Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca, in opinia sa, cel mai adecvat portofoliu de comisar european pentru Romania este cel de economie și piața interna, nu cel de Aparare, deoarece trupele sunt gestionate de NATO, nu de comisarul european. „Au inceput deja negocierile de sase luni de zile”, a spus…

- Piața locala a muncii și-a menținut tendința de creșterea numarului de angajați, iar statisticile arata ca efectivul salariaților din economie a continuat sa creasca in termeni lunari, in ianuarie-februarie 2024, continuand trendul din ultimul semestru al anului 2023, arata Banca Naționala a Romaniei,…

- Digitalizarea a devenit o prioritate in piața imobiliara. Tranziția de la vanzarile tradiționale la cele digitale este acum inevitabila in acest sector. Iata care sunt beneficiile pe care tehnologia le aduce in domeniul imobiliar: Fotografii de calitate – Prima impresie conteaza Intr-o piața competitiva,…

- Un important producator german de utilaje pentru industria textila deschide doua puncte de lucru in Romania și va construi o fabrica, cu o investiție estimata la aproximativ 500 de milioane de euro. Patrick Mock, directorul companiei, a confirmat ca deja a fost inchiriata o fosta hala industriala pentru…

- De sarbatori, in toata țara, romanilor le place sa mearga la piața. Sa cumpere, sa compare, sa priveasca, piața devine, aproape, un punct turistic. Despre piața și produse, prețuri și servicii, calitate și siguranța, la Dialogurile Puterii, președintele Asociației Piețelor din Romania. Este forfota…

- Gigantul francez Michelin iși consolideaza prezența in Romania, preluand producția și forța de munca a fabricii din Polonia. Michelin, gigantul francez de anvelope cu venituri anuale de aproape 30 de miliarde de euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Olsztyn, Polonia, unde lucreaza aproximativ…

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…