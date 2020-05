Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, se așteapta la un nou „varf” al imbolnavirilor cu COVID-19 in urmatoarea perioada, dupa ce unii s-au relaxat de 1 și 2 mai, chiar daca restricțiile erau și sunt in vigoare.

- Rețeta de succes impotriva COVID-19?! In Caraș-Severin, datorita Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, zile la rand nu s-a mai inregistrat niciun caz nou de confirmare cu infecție SARS-CoV-2. Trei raportari succesive, atat ale Grupului de Comunicare Strategica, cat și ale Direcției…

- Spitalul CFR Timișoara, locul unde au fost transferați bolnavi de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș (aceasta unitate fiind dedicata exclusiv bolnavilor de coronavirus) a primit ca donație, de la mitropolitul Banatului IPS Ioan, doua concentratoare de oxigen. Concentratoarele de oxigen sunt…

- Vești proaste aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Astazi a fost confirmat cel de-al doilea caz de coronavirus din județul Timiș, al patrulea din țara. In total, in cursul zilei de astazi, au fost analizate probele a zece persoane, pentru a se stabili daca…

- Un barbat de 45 de ani, șofer de tir, este suspect de coronavirus la Timișoara. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase spun ca acesta a intrat vineri in țara și a avut simptome exact ca femeia de 38 de ani confirmata tot vineri cu Covid-19. Pacientul suspect de infecție cu coronavirus s-a prezentat…

- VEST – Dintre care unul este la doar 100 de km de Caras-Severin! Testele au confirmat! O femeie de 38 de ani din Timișoara are coronavirus! Femeia a calatorit in urma cu șapte zile la Bergamo și pentru ca nu prezenta simptome, se afla in izolare la domiciliu. Ea va fi dusa de o echipa speciala a ISU…

- Este alerta in județul Timiș. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, o femeie in varsta de 38 de ani, din Timișoara, a avut rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus. Din primele informații, se pare ca femeia a calatorit in urma cu șapte zile la Bergamo, Italia. Vom…