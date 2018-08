Alina Zaharia, patru medalii la Campionatele Balcanice U21

Stiri pe aceeasi tema

- Evolutii deosebite pentru jucatoarele de tenis de masa din Constanta si la Campionatul Balcanic rezervat categoriei de varsta Under 21, care este in desfasurare in Turcia, la Edirne.Romania este reprezentata la aceasta intrecere, la feminin, de Denis Uratu, Alina Zaharia si Elena Zaharia sora mai mica…

- Delegatia Romaniei la Campionatele Europene de juniori sah rapid, blitz si dezlegari, desfasurat la Oradea, a castigat 25 de medalii, din care opt de aur, sase de argint si 11 de bronz, a declarat sambata, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Sah, Sorin Iacoban. "Este cel mai important…

- Atletul constantean Alexandru Florin Visan LPS "Nicolae Rotaru" CS Farul; antrenoare, Carmen Botea s a calificat astazi in finala probei de triplusalt a Campionatului Mondial de juniori 1, de la Tampere Finlanda .Visan a acces in ultimul act cu 15,69 m, a sasea performanta dintre cele sapte care au…

- Marina Baboi a fost din nou stralucitoare pe pista de atletism si a adus primele medalii internationale pentru SCM Gloria. Joi seara, la Istanbul, unde se desfasoara Campionatele Balcanice U20, atleta buzoiana a cucerit titlurile balcanice in cursele de 100 de metri si stafeta 4×100 de metri, totalizand,…

- In perioada 6-10 iunie, la Zenica (Bosnia-Hertegovina), au avut loc Campionatele Balcanice la tenis de masa pentru cadeti si juniori. Sportivii romani s-au descurcat excelent, reusind sa cucereasca 15 medalii: noua de aur, patru de argint si doua de bronz. Constanteanca Elena Zaharia, cel mai valoros…

- Delegatia Romaniei a fost prezenta astazi, sambata, 9 iunie, la Balcaniada de atletism Juniori II de la Istanbul cu 31 sportivi si 9 antrenori, din delegatie facand parte si trei campineni - sportivii Andreea Lungu si Marius Vasile, si antrenoarea Mihaela Marin, toti de la CSS "Constantin Istrati" Campina.…

- Romania a cucerit patru medalii la Campionatele Europene de judo kata, desfasurate in weekend, la Koper (Slovenia), una de aur, una de argint si doua de bronz, potrivit site-ului Federatiei Romane de Judo. Alina Zaharia si Alina Cheru au castigat titlul de campioane europene la Ju No Kata, la fel ca…