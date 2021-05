Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, se marita din nou. Vestea vine tocmai de peste ocean. Vidican e intr-o relație cu un milionar american pe care l-a cunoscut in Miami, loc in care s-a mutat acum cinci ani, dupa divortul de fostul actionar al lui Dinamo. „S-au cunoscut in momentul…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Alina Vidican iubește din nou, dupa divorțul de Cristi Borcea, insa v-ați intrebat cine este, de fapt, Claude, cel care i-a furat inima blondinei? Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața in SUA și este tratata ca o prințesa de noul partener.…

- Alina Vidican nu mai arata deloc așa cum o știai. Fosta soție a lui Cristi Borcea s-a transformat radical din cauza operațiilor estetice. Iata la ce intervenții a apelat blondina, dar mai ales, suma colosala pe care a scos-o din buzunar pentru imbunatațirea aspectului fizic. Imagini cu vedeta inainte…

- Este oficial! Alina Vidican are un nou iubit. Cine este cel care i-a furat inima blondinei? Este primul barbat cu care se afișeaza dupa divorțul de Cristi Borcea. Se pare ca vedeta a trecut peste desparțirea de fostul soț, iar asta nu o spunem doar noi, ci imaginile tandre cu cei doi indragostiți din…

- De la divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican a fost o prezența foarte discreta, nu a aparut la posturi de televiziune, nici macar interviuri nu a oferit. Și pe rețelele de socializare rar e activa, insa acum a venit confirmarea ca traiește o noua poveste de iubire. De ani de zile Alina Vidican s-a…

- Gestul neașteptat pe care l-a facut Valentina Pelinel pentru fosta soție a actualului sau partener de viața. Fanii cuplului Borcea sunt uimiți de ce a facut fostul model pentru Mihaela Borcea. Ce a facut Valentina Pelinel pentru Mihaela Borcea? Puțini știau acest lucru, dar nu exista nicidecum ura sau…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, s-a stabilit in Miami, la scurt timp dupa divorțul de acesta, in urma cu cinci ani. O prezența destul de discreta, Alina evita sa posteze imagini cu ea pe contul de socializare. In utima fotografie publicata, fosta sotie a afaceristului apare pe retelele…

- Alina Vidican și-a facut iubit dupa desparțirea de Cristi Borcea? Aceasta este intrebarea ce a staruit pe buzele a mii de fani, dupa ce focoasa blondina s-a afișat intr-o ipostaza controversata pe rețelele de socializare. Cum? Ei bine, in compania unui barbat chipeș și a mamei ei, dovada ca fosta partenera…