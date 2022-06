Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta de holera in Republica Moldova. Autoritatile au descoperit bacteria periculoasa pe o plaja de pe malul Nistrului. In ciuda rezultatelor analizelor probelor din apa scaldatul nu a fost interzis in zona. "Are legatura cu aceste modificari ale unui trai normal pe care il are un popor. Aceasta…

- Un grup de elevi de școala generala au devenit salvatorii unei femei din Baia Mare, dupa ce aceasta a fost atacata de un hoț pe strada, in miezul zilei. Copiii erau la o terasa cand au observat ca un barbat a bruscat-o pe femeie și a incercat sa ii smulga geanta, informeaza EMM.ro . Adolescenții au…

- Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește. Ai visat un Pește și nu știi ce semnificație are? Totul depinde de modul in care visul s-a desfașurat. Peștele poate fi visat sub diferite forme și fiecare dintre ele semnifica ceva. Ce trebuie sa știi insa este ca la modul general, peștele…

- Una dintre cele mai frecvente si persistente dificultati cu care se confrunta oamenii, chiar si cand se afla in plin proces de transformare interioara, este aceea de a da spatiu celor din jur. Paradigma in care am trait ani buni, poate sute sau chiar mii de ani, a fost aceea a controlului pentru care…

- O echipa de cercetatori condusa de oameni de stiinta de la John Innes Centre din Norwich a editat materialul genetic al rosiilor pentru a deveni o sursa robusta de vitamina D, care regleaza nutrienti cum ar fi calciul, esential pentru a mentine oasele, dintii si muschii sanatosi. Desi vitamina D este…

- Interesul personal este esențial pentru fericirea și bunastarea oricarei persoane, de la indeplinirea nevoilor de hrana și adapost pana la satisfacerea nevoilor superioare, de recunoaștere și apreciere. Urmarirea propriului interes iți permite sa acoperi nevoile de baza pentru tine și familia ta și…

- Administrația locala a Sloboziei a declanșat curațenia de primavara. Primele «victime» sunt garajele al caror contract de concesiune a expirat. «Am avut surpriza sa descoperim garaje cu beci... Oamenii depozitau acolo bidoanele cu muraturi!» explica Valentin Roșca, directorul DADP Slobozia. Orașul tot…

- Canapeaua este unul dintre cele mai importante obiecte de mobilier dintr-un living, daca nu chiar elementul central. De aceea, o alegere gresita poate dezechilibra intreg spatiul si poate incarca excesiv camera. Cum alegem corect o canapea adaptata pe nevoile noastre si pe spatiul pe care il detinem?…