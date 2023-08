Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au fost, astazi, alaturi de familia Alinei, fata omorata de cea mai buna prietena, in Mangalia. Alina a fost condusa pe ultimul drum, iar familia a ales sa o imbrace in rochie de mireasa, asa cum cere traditia.Oamenii au mers, initial, la casa familiei Alinei in satul Buda din comuna…

- Alina, fata ucisa de cea mai buna prietena in Mangalia, i-a trimis un mesaj omului de afaceri din Vaslui care o ajuta, inainte de tragedie si ii cerea sprijinul.Alina l-a impresionat pe afaceristul Ionel Sandu din Vaslui atunci cand a luat cea mai mare nota din localitate la Evaluarea Naționala.…

- Apropiații Alinei spun ca mesajele ar fi fost trimise chiar de prietena ei cea mai buna, Loredana, cea care a și ucis-o și incerca, prin schimbul de mesaje, sa iși asigure nevinovația. „Erau prietene de mici. Au mancat impreuna, s-au jucat, au mers la școala. Acum trei saptamani mi-a spus așa: Loredana…

- In urma crimei din Mangalia, care a avut loc in urma cu doua zile, atunci cand o fata din Vaslui și-a ucis cea mai buna prietena in timp ce cele doua au plecat pe litoralul romanesc sa munceasca, trupul victimei a fost luat de familie de la Serviciul de Medicina Legala din Mangalia. Astfel, Alina va…

- Apar detalii cutremuratoare in cazul crimei din Mangalia in care o adolescenta din Vaslui a fost ucisa de cea mai buna prietena. In telefonul victimei a fost gasit ultimul schimb de mesaje dintre Alina și iubitul sau Sergiu. Se pare insa ca nu victima i-a scris acestuia.