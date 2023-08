In urma crimei din Mangalia, care a avut loc in urma cu doua zile, atunci cand o fata din Vaslui și-a ucis cea mai buna prietena in timp ce cele doua au plecat pe litoralul romanesc sa munceasca, trupul victimei a fost luat de familie de la Serviciul de Medicina Legala din Mangalia. Astfel, Alina va fi inmormantata joi, in satul natal din Vaslui, și va fi, totodata imbracata in rochie de mireasa.