Stiri pe aceeasi tema

- Platforma online CLOUD – BIBLIOTECA VIRTUALA, dedicata dramaturgiei contemporane romanești și noilor traduceri din opera dramatica universala, este deschisa pe site-ul www.tntimisoara.com incepand din data de 1 februarie, din dorința de a veni in sprijinul oamenilor de teatru și al studenților din invațamantul…

- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune, spune Ministrul Apararii, care anunța ca ministerul de resort va lansa stagiul militar voluntar. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, la acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu.…

- Deputatul Radu Marcel Tuhuț: PSD a lansat astazi mai multe programe de sprijin pentru intreprinderile mici și mijlocii PSD susține inițiativa antreprenoriala și pe cei care vor sa desfașoare un business corect in Romania. Programele de sprijin se adreseaza producatorilor locali, startup-urilor innovative,…

- Volumul omagial „Arhierie și filantropie. Inaltpreasfințitul Parinte Mitropolit Ioan Selejan, la 7 decenii de viața” a fost lansat la Centrul Eparhial din Timișoara. Cuvantul din deschidere este semnat de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, și cuprinde numeroase evocari, articole și studii…

- Maria Andria a luat pe toata lumea prin surprindere, asta imediat dupa ce a declarat in direct la Antena Stars ca se lanseaza in lume afacerilor. Artista nu a stat deloc pe ganduri și și-a pus ideea in practica, astfel ca deja a investit 100.000 de euro. In ce domeniu vrea sa performeze! Declarații…

- Instagram a depasit 2 miliarde de utilizatori activi lunar si asta inca din toamna, sustin angajati ai companiei sub protectia anonimatului, citati de CNBC. Al doilea miliard de utilizatori a fost dobandit in trei ani si cateva luni, Instagram ajungand la 1 miliard in iunie 2018. Tot atunci a fost si…

- Cu Moldtelecom, bucuria sarbatorilor dureaza tot anul!Sarbatorile de iarna ne reamintesc se ne bucuram de simplitate și de lucrurile marunte. Ne ofera speranța și incredere in sine. Toata lumea viseaza și iși dorește ceva special, iar Moldtelecom, vine cu multe surprize.