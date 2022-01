Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Marea Britanie relateaza ca Boris Johnson nu s-a oprit doar la petrecerea din primul an pandemic, in mai 2020. Acesta ar fi participat la alte doua in aprilie 2021, chiar inainte de funeraliile Casei Regale pentru prințul Philip, desfașurate pe 17 aprilie. Soțul reginei Elisabeta a II-a a…

- Alina Sorescu a fost foarte ocupata din punct de vedere profesional in aceasta perioada. Cantareața a muncit mult, a aparut in multe emisiuni de televiziune de Craciun. A lipsit insa tradiționala poza de Craciun alaturi de familie, alaturi de soțul Alexandru Ciucu și de fiicele lor. De o buna perioada…

- Alina Sorescu, in varsta de 35 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu un anunț neașteptat. Daca pe plan personal situația este incerta in viața interpretei, pe plan profesional, lucrurile ii merg din plin. Recent, cantareata a lansat o noua piesa de care este foarte mandra. Mai…

- Alina Sorescu nu se sfiește atunci cand vine vorba de o mancare ca la mama acasa! Nu este pentru prima data cand soția lui Alexandru Ciucu este surprinsa de catre paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, in timp ce iși cumpara diferite preparate culinare sau chiar cand servește masa…

- Gabi Popescu nu uita niciodata ca trebuie sa fie in forma și asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu soțul Crinei Abrudan in timp ce alerga pentru a-și intreține corpul la care a muncit ani buni. Ei bine, cu alte cuvinte va spunem ca, deși a renunțat la fotbal, Gabi…

- O femeie a cerut sprijinul jandarmilor, fiind agresata de sotO femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic de sotul cu care se afla in proces de divort.Oficial de la IJJ Tulcea O femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni,…

- Roxana Nemeș a trecut prin momente cumplite dupa ce a fost apostrofata de proprii sai fani. Ce i-au spus urmaritorii de pe Instagram atunci cand s-a pozat alaturi de soțul ei. Roxana Nemeș, jignita de internauți pe rețelele de socializare Roxana Nemeș a fost jignita pe rețelele sociale dupa ce s-a fotografiat…

- Andra și soțul ei formeaza una dintre cele mai apreciate familii de noi, insa cu toții s-au intrebat daca vreodata artista s-a gandit la divorț. Ce spune ea despre relația cu partenerul și cum reușesc sa se ințeleaga atat de bine.