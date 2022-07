Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis, iar cele doua fetițe vor avea domiciliul la Alina Sorescu, deși tatal ar fi vrut ca acestea sa stea la el. Alexandru Ciucu are program de vizita. Dupa ce judecatorii au hotarat pentru a doua oara ca Raisa și Carolina raman in custodia mamei lor, celebrul designer este nevoit sa respecte…

- Alexandru Ciucu a vrut sa-i ia fetițele Alinei Sorescu, iar micuțele sa locuiasca la el pana se va termina procesul de divorț. Instanța a decis pentru a doua oara ca fetele sa ramana cu mama lor. Dupa 12 ani de casnicie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au desparțit. Celebrul designer a cerut domiciliul…

- Alexandru Ciucu, inca soțul Alinei Sorescu, primește inca o lovitura din partea cantareței, asta dupa ce inițial instanța a decis ca fetițele sa ramana la ea pana la soluționarea procesului de divorț. Iata ca el a introdus o cale de atac, insa nici de aceasta data nu a caștigat.

- Alina Sorescu, in varsta de 35 de ani și Alexandru Ciucu, in varsta de 46 de ani, au decis sa divorțeze dupa o casnicie de 12 ani. Cei doi au impreuna doua fetițe, pe Carolina, in varsta de 8 ani, și Raisa, in varsta de 6 ani.Alina Sorescu a facut primele de clarații despre divorț și spune ca ea și…

- Alina Sorescu a anunțat intr-o postare publica pe Facebook ca a caștigat procesul intentat de Alexandru Ciucu, cel in care designerul cerea ca fetițele lor sa aiba domiciliul la el pe perioada procesului de divorț. Raisa și Carolina vor locui in continuare cu mama lor. „Mi-am recapatat liniștea, instanța…

- La inceputul anului 2022, Alina Sorescu (35 de ani) a depus actele de divort de partenerul ei, Alexandru Ciucu (46 de ani). Dar care este, de fapt, motivul pentru care cei doi au ajuns la o separare legala? Ce s-a intamplat intre designer si prezentatoarea TV? Prezentatoarea TV Alina Sorescu si designerul…

- Dupa aproape 12 ani de casnicie, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis sa se separe pe cale legala. Creatorul de moda al Casei Regale și celebra artista au impreuna doua fetițe, Carolina și Raisa. Puțina lume știe ca designerul a mai fost casatorit inainte de a o cunoaște pe artista. Motivul pentru…

- Alexandru Ciucu cere in instanța custodia fetițelor pe care le are cu Alina Sorescu Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au desparțit. Cei doi sunt in plin proces de divorț. Zvonurile cu privire la aceasta desparțire au aparut inca de anul trecut in presa. Cu toate astea, cei doi au preferat sa nu comenteze…