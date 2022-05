Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cuplu din showbiz-ul romanesc se destrama. Dupa luni intregi in care lumea a speculat ca Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza, zvonurile s-au confirmat, iar cei doi se vor separa in mod legal. Ce face Alina Sorescu in timpul divorțului Chiar daca trece prin momente mai puțin placute, Alina…

- Prima dovada a divorțului dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu a ieșit la iveala. Echipa Antena Stars a aratat dovada ca designerul i-a deschis proces de divorț soției lui. Dupa ce s-a aflat despre separarea lor, acesta a oferit și prima reacție reporterilor Antena Stars.

- Dupa numeroase zvonuri legate de divorț, acum este oficial. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, partenerul sau de viața au ajuns la separare. Cel care i-a deschis proces Alinei Sorescu este chiar soțul ei, dupa cum se arata pe portalul instanțelor de judecata.

- Imagini șocante cu Andreea Balan. Jurata de la Te Cunosc de Undeva le-a impartașit fanilor de pe Instagram o fotografie in care apare cu fața plina de sange. Vedeta a cazut și a dat cu nasul de asfalt. Artista a ajuns de urgența la clinica, acolo unde a avut nevoie de cusaturi. Cum arata rana. […] The…

- Catalin Zmarandescu a fost eliminat zilele trecute de la „Survivor Romania”, iar acum sportivul petrece tot timpul impreuna cu soția și cei doi copii. Fostul Faimos a ajuns la Targoviște, dupa ce s-a intors din Republica Dominicana. Catalin Zmarandescu a ajuns acasa in Targoviște, dupa peste doua luni…

- Reddit anunta Discover, o noua sectiune a retelei sociale, care va afisa continutul multimedia intr-un format mai degraba familiar celor care folosesc Instagram.In noua sectiune vor fi afisate exclusiv imagini, GIF-uri animate si clipuri video. Fluxul va fi personalizat in functie de preferintele observate…

- Cand se lanseaza sezonul 2 Bridgerton? Iata primele imagini Netflix a lansat oficial primul trailer pentru sezonul 2 Bridgerton! De asemenea, a anunțat cand va fi acesta lansat. Mai avem de așteptat foarte puțin. Pana de 25 martie! Sezonul 2 il va avea in centru pe Anthony, fratele mai mare al contesei…

- Andreea Ibacka și-a surprins fanii de pe Instagram cu imagini de colecție. Vedeta a impartașit urmaritorilor ei fotografii cu ea de cand era doar un copil. Actrița s-a bucurat tare mult atunci cand a redescoperit imaginile din primii sai ani de viața.