Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu, in varsta de 35 de ani și Alexandru Ciucu, in varsta de 46 de ani, au decis sa divorțeze dupa o casnicie de 12 ani. Cei doi au impreuna doua fetițe, pe Carolina, in varsta de 8 ani, și Raisa, in varsta de 6 ani.Alina Sorescu a facut primele de clarații despre divorț și spune ca ea și…

- Instanța a decis cu cine vor ramane cele doua fetițe rezultate din mariajul de 12 ani dintre cantareața Alina Sorescu și creatorul de moda Alexandru Ciucu. “Mi-am recapatat linistea, instanta a decis stabilirea domiciliului fetitelor la mine. Ii multumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare…

- Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu este departe de a se fi terminat. Celebra artista a facut un anunț important pe rețelele sociale. Ce lovitura a primit creatorul de moda al Casei Regale a Romaniei. Blondina și-a anunțat prietenii virtuali. Motivul pentru care și-a recapatat liniștea.…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza dupa 12 ani de mariaj, iar acum cantareața se lupta sa-și țina fetele cu ea, dupa ce designerul vestimentar a cerut printr-o ordonanța președințiala ca cele mici sa locuiasca cu el pana la decizia finala a custodiei. Andreea Balan e alaturi de fosta ei colega…

- Alina Sorescu a confirmat despartirea de Alexandru Ciucu pe retelele de socializare.Pe pagina ei de socializare, artista a dat amanunte despre divort. Artista confirma despartirea si precizeaza ca ea a inaintat actele de divort la inceputul acestui an.Postarea de pe pagina de Facebook a Alinei Sorescu…

- Divorțul rasunator dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu aduce in prim-plan viața luxoasa de care are parte cunoscutul creator de moda. Dupa separare, solista s-a mutat intr-un apartament din București, in timp Alexandru Ciucu iși duce existența intr-un „palat” de 2.000 de metri patrați, potrivit…

- Alina Sorescu a rupt tacerea! Celebra cantareața a postat un mesaj incredibil pe rețelele sale de socializare. Dupa ani in care s-a zvonit ca relația sa cu iubitul designer este pe final, iata ca adevarul a ieșit la iveala. Solista a hotarat ca este momentul sa vorbeasca despre divorț. „La inceputul…

- Dupa ce s-a aflat ca oficial Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza, acum cantareața face primele declarații despre acest subiect. Artista confirma desparțirea și precizeaza ca ea a inaintat actele de divorț la inceputul acestui an.