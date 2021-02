Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ciobanu (23 de ani), mijlocaș central la Viitorul, ar fi dorit de Real Betis, echipa de pe locul 7 in La Liga. Andrei Ciobanu, internațional de tineret cu 4 goluri in acest sezon de Liga 1, ar putea schimba echipa și campionatul in vara. Andrei Ciobanu, dorit de Real Betis Potrivit Eurosport,…

- Gigi Becali este fericit, avand in vedere cum evolueaza lucrurile cu privire la transferul lui Dennis Man la Parma. Patronul FCSB a confirmat plecarea lui Dennis Man catre clubul italian. Becali a clarificat ca a renunțat la scrisoarea de garanție bancara pe care intenționa inițial sa o ceara clubului…

- DDB a ajuns la un acord cu Diego Fabbrini (cel mai bun dinamovist conform parametrilor InStat), Vlad Achim și rebelul Magaye Gueye pentru a continua la Dinamo și in acest sezon. Și cu salarii ajustate. Suporterii au oficializat "transferurile" pe Facebook, reușind o lovitura de impact pentru suflarea…

- Edi Iordanescu l-a convins pe Diego Fabbrini sa vina la CFR Cluj și mutarea ar putea fi oficializata în doar câteva zile, conform Prosport.ro. Fabbrini este neplatit de mai multe luni de Dinamo și are un memoriu depus pentru a deveni jucator liber de…

- Lumea politica botoșaneana traiește o efervescența deosebita la acest inceput de an. Nu, nu pentru cine știe ce proiect in favoarea celor care au votat, ci a celor pe care oamenii i-au votat, mai mult sau mai puțin.

- Potrivit ProSport, campioana României si oltenii doresc sa-si întareasca postul de portar, iar lupta pentru suprematia din poarta ar urma sa fie acerba. La CFR Cluj, Cristian Balgradean a devenit titular, dupa plecarea lui Giedrius Arlauskis, în timp ce la U Craiova…

- Șerban Huidu și fratele acestuia, Vlad, au solicitat retrocedarea unei suprafețe mari de pe raza localitații Insuraței, moștenire de la mama lor. Cei doi incearca acum sa intre in posesia unei moșteniri fabuloase, care este situata pe raza localitații Insuraței, județul Braila. Șerban Huidu vrea sa…

- Mijlocașul sirian Mahmoud Al-Mawas (27 de ani) a fost prezentat oficial la FC Botoșani. Mahmoud Al-Mawas este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști sirieni. Pana sa iși puna amprenta in jocul formației lui Marius Croitoru, mijlocașul cotat la 675.000 de euro a transformat contul de facebook al moldovenilor.…