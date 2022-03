Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Valentin, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, dau semne de impacare. Cei doi concurenți se tachineaza și iși fac declarații de dragoste, ba chiar, și-au furat și un pupic. Iata ce și-au transmis aceștia in cadrul emisiunii!

- Relația lui Valentin și Alina evolueaza in casa Mireasa, iar concurentul face tot posibilul sa scape de gelozia partenerei. Intr-un nou material difuzat la Mireasa - Capricile iubirii, tanarul o asigura pe iubita lui ca are ochi numai pentru ea, fiind singura care il intereseaza.

- In ultimul timp, discuțiile controversate nu au incetat sa apara. Larisa, din casa Mireasa- capriciile iubirii, atac dur la adresa Alinei. Concurenta este de parere ca Alina va primi foarte multe lucruri, datorita faptului ca este cu Valentin.

- Inimioara, din casa Mireasa- capriciile iubirii, declarații de dragoste pentru Valentin. Concurenta este dezamagita ca Valentin a ales-o pe Alina in locul sau, iar acesta a devenit un subiect foarte controversat și pentru restul persoanelor din casa.

- Valentin din casa Mireasa- capriciile iubirii este dorit de toate fetele? Inimioara și Alina se lupta pentru inima lui, dar concurentul a pus ochii pe Alina și incearca sa o cucereasca. Inimioara este dezamagita, deoarece ar fi preferat sinceritate din partea lui.

- Inimioara il acuza pe Valentin ca nu a fost sincer atunci cand ea și-a expus sentimentele in fața lui. Concurenta de la Mireasa sezon 5 a plans dupa ce acesta a declarat ca este intr-o cunoaștere cu Alina.

- Noi detalii ies la iveala dupa incheierea emisiunii Mireasa! Alina si Ionut au facut in casa echipa buna la "comentat", dar fac echipa buna și in afar emisiunii, caci inca pastreaza legatura. Cei doi stau fața in fața și iși spun tot ce nu au reușit in timpul competiției. Ce relație este acum intre…

- Ana și Alex de la Mireasa, unul dintre cuplurile finaliste și care a facut pasul cel mare in fața ofițerului de stare civila, s-au mutat in casa noua. Cei doi indragostiți au fost invitați in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde au facut marturisiri in exclusivitate. Iata cum s-a schimbat relația dintre…